ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione | il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e natura

Cervia si appresta a ospitare la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale degli aquiloni più antico al mondo. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e continuerà a mettere in relazione l’arte, la natura, il vento e il mare, coinvolgendo artisti e visitatori provenienti da diverse nazioni. La kermesse si svolge ogni anno e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di questa forma di espressione.

Cervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026 rinnova il suo legame con il vento, il mare e la creatività contemporanea. La manifestazione tornerà a trasformare la città romagnola in un grande laboratorio a cielo aperto, dove l’aquilone diventa strumento artistico, simbolo culturale e occasione di incontro tra popoli, linguaggi e sensibilità diverse. L’edizione 2026 si svilupperà in due momenti distinti ma strettamente connessi. Da una parte una preview pasquale, in programma dal 4 aprile al 3 maggio negli spazi del Magazzino del Sale Torre, dall’altra il festival vero e proprio, che animerà la spiaggia di Pinarella dal 23 aprile al 3 maggio con undici giorni di eventi, spettacoli e installazioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e natura Articoli correlati Gori, pioniere dell’arte e natura in Toscana: il Mudac celebra il dialogo tra paesaggio e creatività.Carrara si prepara a rendere omaggio a Giuliano Gori, figura chiave dell'arte ambientale italiana, con una conferenza che si terrà giovedì 19... Torna a Jesolo il festival degli aquiloni più grande d'ItaliaIl Beach & Kite Festival torna a colorare i cieli e la spiaggia di Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026 con un grande evento che per tre giorni... Aggiornamenti e notizie su ARTEVENTO Cervia torna con la 46... Temi più discussi: ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e natura; Artevento torna a Cervia: aquiloni da tutto il mondo per la 46esima edizione; Cervia, Artevento – Festival Internazionale dell’Aquilone accoglie il circo contemporaneo; ARTEVENTO Cervia 2026: quando l’aquilone diventa arte, memoria e libertà. Artevento torna a Cervia: aquiloni da tutto il mondo per la 46esima edizioneArtevento – Festival Internazionale dell’Aquilone torna a Cervia per la 46esima edizione, in programma dal 23 aprile al 3 maggio sulla spiaggia di ... ravennanotizie.it Artevento Cervia 2026, il cielo diventa galleria d’arteA Cervia torna Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo: mostra dedicata all’Olanda, oltre 200 artisti da 50 Paesi e il claim Fratello vento. msn.com Cronaca, Cervia. Emergenza maltempo: domani, venerdì 27 marzo, restano chiusi cimiteri, pinete, parchi e impianti sportivi all’aperto - facebook.com facebook