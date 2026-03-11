La galleria a cielo aperto celebra il Marzo delle donne e i diritti coi lavori grafici degli studenti

A Cesena, in via Pier Maria Caporali, è stata allestita una galleria a cielo aperto dedicata al ‘Marzo delle donne’. Gli studenti dell’Istituto Versari Macrelli hanno realizzato manifesti che sono stati esposti lungo la strada. L’iniziativa coinvolge l’arte e la riflessione sui diritti femminili, creando uno spazio pubblico per condividere messaggi e sensibilizzare i passanti.

La galleria a cielo aperto di via Pier Maria Caporali, a Cesena, si è trasformata in uno spazio di arte, riflessione e condivisione grazie ai manifesti realizzati dagli studenti dell'Istituto Versari Macrelli nell'ambito del 'Marzo delle donne', la rassegna di incontri e iniziative promossa.