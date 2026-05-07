Grecia dichiara guerra al turismo | ombrelloni e lettini al bando su centinaia di spiagge

Il governo greco ha annunciato che su molte spiagge del paese saranno vietati ombrelloni, lettini e altre attrezzature legate al turismo balneare. La decisione riguarda centinaia di spiagge, con l’obiettivo di preservare l’ambiente e ridurre l’impatto del turismo di massa. La misura, che entra in vigore a breve, prevede sanzioni per chi non si attiene alle nuove regole. La decisione è stata comunicata tramite un decreto ufficiale.

Il provvedimento punta a proteggere ecosistemi fragili e paesaggi unici, messi a rischio dalla pressione crescente del turismo internazionale. Sulle spiagge interessate sarà vietato non solo il noleggio di attrezzature balneari, ma anche l’organizzazione di eventi, la diffusione di musica, l’accesso con veicoli a motore e la costruzione di nuove strutture.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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