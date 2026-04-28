La Procura ha aperto un’indagine sui recenti fatti riguardanti Nicole Minetti, documenti falsi e il mistero di un bambino uruguaiano. Le autorità hanno definito gli eventi come “gravissimi” e stanno svolgendo accertamenti approfonditi, coinvolgendo anche l’Interpol per chiarire i dettagli. La situazione è al centro di un’indagine che mira a fare luce su quanto accaduto.

Fatti “gravissimi” che richiedono accertamenti urgenti e a tutto campo, che comprendono anche l’interessamento sul caso dell’Interpol. La procuratrice generale Francesca Nanni è stata netta in queste ore sul caso di Nicole Minetti. Del resto, non si tratta di una vicenda di poco conto. Di mezzo c’è una grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il caso è scoppiato subito dopo un’inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano. Ripercorriamo per un attimo i fatti. L’ex igienista dentale ed ex consigliera regionale Nicole Minetti è stata condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi di reclusione per peculato e favoreggiamento della prostituzione.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Grazia a Nicole Minetti, documenti falsi e il mistero del bambino uruguaiano. La Procura: “Fatti gravissimi, sta indagando l’Interpol”

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