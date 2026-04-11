Secondo fonti ufficiali, il Quirinale ha concesso un provvedimento speciale a Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda, motivato da gravi condizioni di salute di un minore. Minetti era stata condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione nel procedimento relativo a Ruby. La decisione si basa sulle specifiche circostanze sanitarie segnalate.

In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicòle Minetti, fonti del quirinale precisano che: «La concessione dell’atto di clemenza - in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere - si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore». La notizia è stata anticipata da “Mi manda Rai Tre” come scrive sui social Federico Ruffo, conduttore della trasmissione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Grazia a Nicole Minetti. Fonti quirinale: per gravi condizioni di salute di un minore

Grazia a Nicole Minetti, fonti del Quirinale: “Concessa per gravi condizioni di salute di un minore”A poche ore dalla pubblicazione della notizia della grazia conferita a Nicole Minetti, il Quirinale ha fatto sentire la sua voce.

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