Grazia a Nicole Minetti perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della Giustizia

Il Quirinale ha richiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia riguardo ai requisiti necessari per la concessione della grazia per motivi umanitari. La richiesta arriva dopo che una persona aveva ottenuto questa misura, e il presidente della Repubblica ha deciso di approfondire i dettagli della procedura. L’interesse si concentra sulle procedure e sui criteri utilizzati per valutare le richieste di clemenza in casi di carattere umanitario.

Il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa per motivi umanitari a Nicole Minetti «su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza». L’iniziativa del Colle arriva dopo alcune notizie pubblicate sui quotidiani dalle quali emergerebbero circostanze diverse da quelle descritte a Sergio Mattarella per sostenere la domanda di grazia a favore dell’ex consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nel processo “Ruby bis” e a 1 anno e 1 mese per peculato sui rimborsi, relativo al suo periodo in Regione, da scontare ai servizi sociali.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della Giustizia Notizie correlate Nicole Minetti, il Quirinale al Ministero della Giustizia: “Verificare fondatezza elementi su domanda grazia”L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia. Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della GiustiziaIl Quirinale rompe il silenzio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby, e chiede verifiche urgenti. Dopo le inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano, la Pre ... tg.la7.it Nicole Minetti e il "caso grazia", cosa fa oggi e dove vive - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: “Chiarimenti su fondatezza della richiesta” x.com