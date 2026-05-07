Un ex fidanzato della madre biologica del bambino ha raccontato di aver passato mesi a occuparsi del bambino, finché poi l’Inau non gli ha negato l’assistenza. La madre naturale si prese cura del figlio durante i primi mesi, prima che l’affido venisse assegnato a Nicole Minetti. La vicenda si sviluppa nel contesto di una procedura di affidamento e di un rifiuto da parte dell’ente incaricato.

La madre biologica del bambino poi adottato da Nicole Minetti si prese cura del figlio durante i suoi primi mesi di vita. E poi tentò di vederlo quando era nell’ Inau, ma le fu impedito. È quanto sostiene un ex fidanzato di María de los Ángeles González Colinet, questo il nome della donna che risulta tuttora scomparsa. L’uomo, nella testimonianza registrata dai media uruguaiani, contraddice quanto affermato dal giudice: secondo la sua versione, sebbene sia vero che il minore è nato in un contesto di grave vulnerabilità, la madre ha cercato di prendersi cura di lui durante i primi mesi di vita. Il testimone ha dichiarato che González Colinet “andò a trovare la bambina, ma la cacciavano via “, riferendosi a coloro che lavoravano presso il centro Inau dove si trovava il piccolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, l’ex fidanzato della madre naturale del bimbo: “Si prese cura per mesi del figlio, poi all’Inau la respinsero”

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