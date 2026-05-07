La madre biologica del bambino adottato da Nicole Minetti ha accudito il figlio nei primi mesi di vita, recandosi più volte all’Inau per vederlo. Tuttavia, secondo quanto riferito, le veniva impedito di avvicinarsi al figlio e di passare del tempo con lui. La donna ha raccontato di essere stata allontanata più volte dai funzionari dell’ente durante le visite. Questi dettagli emergono nel corso di un procedimento legale in corso.

La madre biologica del bambino poi adottato da Nicole Minetti si prese cura del figlio durante i suoi primi mesi di vita. E che poi tentò di vederlo quando era nell’Inau ma le fu impedito. E’ quanto emerge dalla testimonianza registrata dai media uruguaiani di un ex compagno di María de los Ángeles González Colinet, questo il nome della donna che risulta tuttora scomparsa. L’uomo, contraddicendo quanto affermato dal giudice, ha riferito che, sebbene sia vero che il minore è nato in un contesto di grave vulnerabilità, la madre ha cercato di prendersi cura di lui durante i primi mesi di vita. Il testimone ha dichiarato che González Colinet «andò a trovare la bambina, ma la cacciavano via», riferendosi a coloro che lavoravano presso il centro Inau dove si trovava il piccolo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Minetti, la madre biologica si prese cura per mesi del bimbo adottato: "Andava all’Inau per vederlo ma la cacciavano via"

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