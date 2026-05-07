Grave incidente sui Picentini | 37enne cade durante il percorso per motocross

Un incidente grave si è verificato oggi sui Monti Picentini, coinvolgendo un motociclista di 37 anni che è caduto durante un percorso di motocross in quota. La caduta ha provocato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito sono al momento in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

Grave incidente sui Monti Picentini, oggi: un motociclista di 37 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante un percorso di motocross in altura. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto su un tratto sterrato particolarmente impervio, riportando una sospetta frattura alla gamba.La Centrale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Soccorso in quota: motociclista 37enne cade durante percorso motocrossTempo di lettura: < 1 minutoÈ in corso in questi minuti un intervento di soccorso per un motociclista di 37 anni, rimasto ferito dopo una caduta... Leggi anche: Tragico incidente sui binari: il treno lo investe, muore un 37enne. Bloccato il Lecce-Milano