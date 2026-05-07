Un tabaccaio di Veggiano ha venduto un biglietto Gratta e Vinci che ha portato a un premio di due milioni di euro. La vincita è stata annunciata, e si conoscono i dettagli relativi alla transazione. L'incasso effettivo del rivenditore, calcolato sulla vendita, si basa su una percentuale stabilita dalla legge. Le autorità hanno verificato l'intera operazione, assicurando la regolarità del procedimento.

Vincita milionaria a Veggiano, in provincia di Padova. Un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo da 2 milioni di euro acquistando un Gratta e Vinci Doppia Sfida Super da 10 euro. La vincita è stata registrata a fine aprile, ma la notizia è stata ufficializzata soltanto nei giorni successivi. Il tagliando vincente è stato acquistato nella tabaccheria Da Gianni, diventata rapidamente meta di curiosi e giocatori dopo la diffusione della notizia. Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio percepisce un aggio fisso pari all’8% sul prezzo di vendita del Gratta e Vinci. Gratta e vinci da 2...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gratta e Vinci da 2 milioni di euro a Veggiano, quanto incassa davvero il tabaccaio che l'ha venduto

Notizie correlate

Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”, vincita da 5 milioni di euro: il biglietto fortunato venduto a ModenaUn nuovo colpo milionario al Gratta e Vinci accende l’attenzione degli appassionati di lotterie istantanee.

Le regala un gratta e vinci da 500mila euro, lei incassa e sparisce: scatta l’espostoIl regalo dell’8 marzo che cambia tutto Doveva essere un gesto simbolico, quasi ironico.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Con ‘50X New’ arriva un nuovo Gratta e vinci; Giochi, arriva il Gratta e Vinci da 30 euro e un nuovo gioco del Lotto; Gratta e Vinci da 500mila euro al Bar Paolo di Cassano Magnago: caccia al fortunato vincitore; Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince 2 milioni.

Gratta e Vinci da 2 milioni di euro a Veggiano, quanto incassa davvero il tabaccaio che l'ha vendutoVinto Gratta e Vinci da 2 milioni di euro a Veggiano, l'incasso ottenuto dal tabaccaio che ha venduto il biglietto vincente ... virgilio.it

Gratta e Vinci: a Ripa Teatina vinti 20mila euro con il Maxi Miliardario NewRipa Teatina. Abruzzo protagonista con il Gratta e Vinci Maxi Miliardario New. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Ripa Teatina, in ... abruzzolive.it

Sal Da Vinci già accende l'Eurovision: ecco le prove - facebook.com facebook