Gratta e Vinci Maxi Miliardario New vincita da 5 milioni di euro | il biglietto fortunato venduto a Modena

Un biglietto del Gratta e Vinci chiamato “Maxi Miliardario New” venduto a Modena ha portato a una vincita di 5 milioni di euro. La vincita è stata segnalata da un giocatore che ha acquistato il biglietto nel negozio locale. L’evento ha attirato l’interesse di chi frequenta le lotterie istantanee e di chi spera di realizzare grandi vincite con un semplice acquisto.

Un nuovo colpo milionario al Gratta e Vinci accende l'attenzione degli appassionati di lotterie istantanee. Un fortunato giocatore ha infatti centrato una vincita da 5 milioni di euro grazie al tagliando "Maxi Miliardario New", uno dei giochi più popolari tra quelli distribuiti nel circuito dei Gratta e Vinci. Il biglietto vincente è stato acquistato in una rivendita autorizzata, trasformando una semplice giocata in un premio che cambia la vita. La vincita rappresenta il premio massimo previsto da questo tipo di tagliando. Come spesso accade in questi casi, l'identità del vincitore resta sconosciuta: chi ha acquistato il biglietto ha probabilmente preferito mantenere l'anonimato, lasciando solo la notizia del colpo fortunato a far parlare di sé.