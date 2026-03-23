Le regala un gratta e vinci da 500mila euro lei incassa e sparisce | scatta l’esposto

Da notizieaudaci.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regalo dell’8 marzo che cambia tutto. Doveva essere un gesto simbolico, quasi ironico. “Invece della mimosa ti regalo questo”. Un gratta e vinci da 5 euro, comprato l’8 marzo a Carsoli, in provincia dell’Aquila. Un pensiero semplice, che però si trasforma in una storia surreale. Il biglietto è vincente. Mezzo milione di euro. E da quel momento, la vita dei due cambia — ma non nello stesso modo. La vincita e la scomparsa. La donna verifica il biglietto due volte, incredula. Poi si reca in banca per depositarlo. Da lì, sparisce. Non torna a casa, non risponde al telefono, non dà spiegazioni. Una fuga improvvisa che lascia l’uomo — operaio edile di origine rumena — senza risposte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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