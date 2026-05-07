Un giovane in transito nella provincia di Padova ha vinto due milioni di euro con un biglietto da 10 euro del gioco “Gratta e Vinci” acquistato a Veggiano. La vincita è stata annunciata nelle ultime ore, creando grande sorpresa tra i residenti. Si tratta di uno dei premi più alti mai assegnati in zona, con il biglietto che ha portato un sostanzioso guadagno al fortunato giocatore.

Gratta e Vinci fortunato a Veggiano, vinti 2 milioni con un tagliando da 10 euro. La fortuna torna a fermarsi in provincia di Padova. Questa volta a festeggiare è Veggiano, piccolo comune alle porte del capoluogo veneto, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 euro della serie “ Doppia Sfida Super ”. La vincita risale alla fine di aprile ma è stata ufficializzata soltanto nelle ultime ore, facendo rapidamente il giro del paese e attirando curiosi e giocatori nella tabaccheria dove tutto è accaduto. Il colpo milionario è stato registrato nella tabaccheria “Rigoni Gianni”, in via Roma 21, lungo una strada molto trafficata del paese.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gratta e Vinci da 10 euro cambia la vita a un giovane di passaggio: vinti 2 milioni nel Padovano

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