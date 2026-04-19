Un improvviso episodio di grandine ha investito un tratto autostradale, causando notevoli disagi alla circolazione e rallentamenti significativi. Il cielo si era mostrato nuvoloso prima dell’evento, ma è stato solo con lo scoppio della grandinata che si sono verificati i problemi più evidenti. Numerosi veicoli sono stati costretti a fermarsi o a rallentare, e sono state segnalate diverse difficoltà per il traffico in entrambe le direzioni.

Il cielo plumbeo si è chiuso all’improvviso sopra le teste di centinaia di viaggiatori, trasformando un pomeriggio apparentemente ordinario in una lotta serrata contro la forza degli elementi. In pochi istanti, la luce solare è stata inghiottita da una coltre grigia e minacciosa, capace di scaricare al suolo una furia gelida che ha cancellato ogni orizzonte. Il rumore sordo dei chicchi di ghiaccio che martellavano le carrozzerie ha riempito l’abitacolo delle auto, mentre i tergicristalli, lanciati alla massima velocità, tentavano inutilmente di farsi strada tra i muri d’acqua e ghiaccio. La strada, fino a quel momento un nastro d’asfalto...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, grandinata shock in autostrada: enormi disagi alla circolazione

Notizie correlate

Leggi anche: Auto in fiamme in autostrada, disagi alla circolazione

Altri aggiornamenti

Maltempo in Italia: grandine a Napoli, Roma, Salerno e Iglesias in Sardegna - VideoMaltempo con pioggia e grandine in Italia. Napoli, Roma, Salerno e Iglesias in Sardegna interessate anche da un abbassamento delle temperature ... meteo.it

Temporali, grandine e raffiche di vento: scatta l’allerta gialla in 8 regioni(Adnkronos) – Pioggia e temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, scatta così l’allerta meteo gialla in ben 8 regioni, con il maltempo a colpire in ... msn.com