Forte grandinata a Roma Nord pioggia e temporale | grossi chicchi imbiancano le strade

Nel primo pomeriggio di oggi, Roma Nord e la provincia sono state colpite da una forte grandinata che ha lasciato le strade ricoperte di chicchi bianchi. La pioggia e il temporale hanno interessato l'area, creando disagi e accumuli di ghiaccio sulla carreggiata. Nessun incidente segnalato finora, ma le condizioni meteorologiche sono rimaste instabili nella zona.

