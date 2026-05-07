Grandi opere Brianza Cenerentola Il caso sollevato al Pirellone | Fermi svincoli metrò e tranvie

Al Pirellone si discute del ritardo nelle grandi opere in Brianza, tra cui svincoli, metrò e tranvie. Numerosi cantieri annunciati non sono ancora stati avviati, mentre altri sono rimasti incompleti. I costi di alcuni interventi sono aumentati nel tempo, contribuendo a una situazione di stallo che perdura nel territorio. La regione è ancora in attesa di sviluppi concreti su questi progetti.

La Brianza aspetta, ancora. Tra cantieri annunciati e mai partiti, opere incompiute e costi che lievitano, il territorio resta sospeso in una lunga transizione che sembra non finire. A sollevare il caso è la consigliera regionale e comunale monzese Martina Sassoli (Noi Moderati) che, con una nota dai toni amari - e con un video sui suoi social - riporta al centro del dibattito il nodo irrisolto delle infrastrutture brianzole "ferme da 43 anni". "Una Brianza che continua a convivere con criticità irrisolte – spiega la consigliera, rduce da uno sfogo in Regione –. Manca la capacità di trasformare le opere da promessa a realtà", aggiunge, sintetizzando in una battuta tagliente un sentimento di insofferenza che poi snoda esaminando caso per caso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grandi opere, Brianza Cenerentola. Il caso sollevato al Pirellone: "Fermi svincoli, metrò e tranvie" Notizie correlate Il caso Scarpinato sollevato da Il Tempo approda al Tg5Scarpinato sempre più nel mirino dopo che sono emerse le intercettazioni fra lui e l'ex pm Natoli in cui si accordano sulle domande e le risposte da... Leggi anche: In Brianza c'è un paese che "si ferma" per quasi 2 anni per un cantiere: i nuovi svincoli e tutte le strade chiuse Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Grandi opere, Brianza Cenerentola. Il caso sollevato al Pirellone: Fermi svincoli, metrò e tranvie. Grandi opere, Brianza Cenerentola. Il caso sollevato al Pirellone: Fermi svincoli, metrò e tranvieLa denuncia della consigliera regionale monzese Martina Sassoli (Noi Moderati) apre il dibattito. Nonostante il peso locale nelle istituzioni manca la capacità di trasformare i progetti da promessa a ... ilgiorno.it Investimenti: Sulle grandi opere alla Brianza soltanto le bricioleProvincia di Monza Cenerentola della Lombardia. È la tesi dell’associazione HqMonza, impegnata per il prolungamento del metrò. Dati alla mano, l’associazione vuole dimostrare come dalla Regione ... ilgiorno.it