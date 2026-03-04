In Brianza c' è un paese che si ferma per quasi 2 anni per un cantiere | i nuovi svincoli e tutte le strade chiuse

In un paese della Brianza, le strade sono state chiuse per quasi due anni a causa di un cantiere per i nuovi svincoli dell’autostrada Pedemontana. La zona è rimasta praticamente ferma, con tutte le vie interrotte durante i lavori. La realizzazione del progetto, che era stato annunciato anni fa, ha suscitato polemiche e proteste da parte di cittadini e comitati locali.

I lavori entreranno nel vivo in estate. Il cronoprogramma prevede la fine del maxi cantiere per il 30 novembre 2028: tutti gli svincoli e le modifiche alla viabilità Se ne è parlato per decenni. Il progetto sembrava ormai nel cassetto. Tra poco l'intervento più "massiccio" entrerà nel vivo. Molti appelli sono rimasti inascoltati per l'opera in Brianza: oggi è previsto un incontro con Città Metropolitana