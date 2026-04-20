Il caso che coinvolge l'ex magistrato è tornato al centro dell'attenzione dopo che un quotidiano ha pubblicato intercettazioni tra lui e un ex collega, nelle quali si discuteva delle risposte da fornire in commissione antimafia. Inoltre, nelle conversazioni emergono parole offensive nei confronti di un noto giudice ucciso in servizio e dei suoi familiari. La vicenda è stata ripresa anche dal telegiornale di prima serata.

Scarpinato sempre più nel mirino dopo che sono emerse le intercettazioni fra lui e l'ex pm Natoli in cui si accordano sulle domande e le risposte da dare in commissione Antimafia e le offese a Paolo Borsellino e ai suoi familiari. Il Movimento 5 Stelle ha attaccato Il Tempo senza però replicare nel merito delle accuse pubblicate. Chi, invece, ha commentato la vicenda è stato Manfredi Borsellino, figlio del magistrato antimafia, che ha definito “deprecabili” le parole di Natoli. Non solo. Anche Magistratura indipendente, nella figura della presidente Loredana Micciché, ha pubblicato una nota in cui ha evidenziato come le espressioni riportate dalla stampa “non scalfiscono quella memoria”, manifestando “un profondo rammarico per il tenore degli apprezzamenti espressi nei confronti di Paolo Borsellino e dei suoi familiari”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il caso Scarpinato sollevato da Il Tempo approda al Tg5

Notizie correlate

Tentato omicidio con la fiocina. Il caso approda davanti al giudice. Al vaglio il risarcimento del dannoApprodano davanti al giudice (in tempi differenti) i due filoni di inchiesta nati dal tentato omicidio a colpi di fiocina commesso a Boara il 25...

Malan e Speranzon inchiodano il M5S: “Solidarietà a Il Tempo. Scarpinato dimettiti”Sale la tensione politica attorno al caso sollevato dalle inchieste de Il Tempo sulla commissione Antimafia e le manovre dei grillini.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Gasparri tuona: La Commissione Antimafia vada avanti e indaghi sul ruolo ambiguo di Natoli e Scarpinato ma anche su Caselli e Pignatone; Scarpinato si difende | A Natoli chiedevo di riferire una verità in commissione; Caso Antimafia | Scarpinato rifiuta il confronto e difende i fatti; Gasparri | Si indaghi sul ruolo ambiguo di Natoli e Scarpinato ma anche su Caselli e Pignatone.

Antimafia, il caso Scarpinato sollevato da Il Tempo approda al Tg5Scarpinato sempre più nel mirino dopo che sono emerse le intercettazioni fra lui e l’ex pm Natoli in cui si accordano sulle domande e le risposte da dare in commissione Antimafia e le offese a Paolo B ... msn.com

Antimafia, Malan e Speranzon inchiodano il M5S: Solidarietà a Il Tempo. Scarpinato dimettitiSale la tensione politica attorno al caso sollevato dalle inchieste de Il Tempo sulla commissione Antimafia e le manovre dei grillini. Nel mirino di Fratelli d'Italia finiscono i capigruppo del Movime ... msn.com

Il Giornale. . Le giustificazioni di Scarpinato Quello che non torna sulla riunione del 14 luglio tenutasi presso la Procura di Palermo e su Natoli e Patronaggio: ecco come stanno davvero le cose facebook

Scarpinato e il giallo sulla riunione con Borsellino x.com