Grandi autori e talenti emergenti | a Piacenza torna La Notte della fotografia

A Piacenza torna “La Notte della fotografia”, un evento culturale che coinvolge il centro storico della città. La serata prevede proiezioni di lavori fotografici di autori internazionali e di fotografi emergenti di rilievo. L’iniziativa si rivolge a un pubblico appassionato e offre l’opportunità di ammirare immagini di diversa provenienza e stile. L’evento si svolgerà nel corso della serata e coinvolgerà vari spazi del centro storico.

“La Notte della fotografia” è un evento culturale diffuso dedicato alla fotografia d’autore, che si svolgerà nel centro storico di Piacenza, e prevede una serata di proiezioni di lavori fotografici di autori internazionali, affiancati a lavori di fotografi emergenti di spessore.Questa quinta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Talenti emergenti, torna il contest “Musica da Bere”BRESCIA – Uno spazio reale, indipendente, autorevole, dove il talento di artisti e band emergenti riesce a farsi spazio per davvero, un premio... Torna la Fiera del Disco e del Fumetto. Giochi, autori famosi e omaggio ai talentiAREZZO Torna ad Arezzo la Fiera del Disco e del Fumetto, organizzata dall’associazione culturale "Fumetti e Dintorni" e patrocinata dal Comune, in... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sorso in Musica: il Primo Maggio al Parco Vita tra grandi ospiti e giovani talenti / Notizie / Novità / Homepage; VIII Festival Internazionale della Chitarra di Madrid; Giovani, relazioni e talento celebrati alla finale di Chef per una notte; Festival dei Due Mondi di Spoleto, il programma della 69a edizione. Nella Notte della Fotografia 17 autori Sotto i nostri occhiLa Notte della fotografia è un evento culturale diffuso dedicato alla fotografia d’autore, che si svolgerà nel centro storico di Piacenza, e prevede una ... piacenzasera.it Nuova notte di scritte contro gli alpini nel centro storico di Genova. Dopo quelle comparse nei giorni scorsi in diverse zone della città, tra tarda serata e notte sono apparsi nuovi messaggi e slogan sui muri, questa volta anche nel cuore del centro cittadino. Tra - facebook.com facebook