grande tennis la rivolta delle star

Nel mondo del grande tennis, alcune star si sono fatte avanti per parlare dei compensi elevati e delle risorse coinvolte nei quattro tornei dello slam. Dopo anni di silenzio, queste giocatrici e giocatori hanno deciso di esprimere pubblicamente le proprie opinioni sulla gestione economica e sulle dinamiche del circuito. La questione ha attirato l’attenzione di media e appassionati, aprendo un dibattito sulle modalità di distribuzione delle risorse nel settore.

Fili d'erba Protesta clamorosa dei tennisti più importanti del mondo: "Vogliamo più soldi, i protagonisti siamo noi". Sinner a Roma: "“Stiamo stati zitti per troppo tempo, ora è giusto parlare di questo” Fili d'erba Protesta clamorosa dei tennisti più importanti del mondo: "Vogliamo più soldi, i protagonisti siamo noi". Sinner a Roma: "“Stiamo stati zitti per troppo tempo, ora è giusto parlare di questo” “Stiamo stati zitti per troppo tempo, ora è giusto parlare di questo”. Ovvero dei tanti, tantissimi soldi che le macchine organizzative dei quattro tornei degli slam movimentano ogni anno e che vorrebbero in larga parte tenersi per sé.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Did Tennis Really Fire a Referee for Threatening Coco Gauff

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