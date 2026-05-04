Torneo di tennis dei giornalisti | Cascianelli super star batte Contessa Doppi in corso

Perugia, 4 maggio 2026 – Nel torneo di tennis dedicato ai giornalisti, Cascianelli ha vinto il match contro Contessa, mentre sono in corso le gare di doppio. La manifestazione si svolge da 41 anni, coinvolgendo professionisti del settore in una competizione che combina sport e amicizia. La giornata ha visto anche altri incontri tra i partecipanti, con alcuni incontri ancora da completare.

Perugia, 4 maggio 2026 – Grazie ad un binomio che da ben 41 anni lega la categoria dei giornalisti al mondo del tennis, ancora una volta il Torneo organizzato da Ussi Umbria, ormai alle battute finali, si rivela una formula vincente che consacra la voglia di agonismo, amicizia e voglia di stare insieme. Un evento che ha anche molti "fan", oltre ai partecipanti, che arrivano da tutta l'Umbria. Confermate infatti anche le presenze istituzionali, con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia, oltre che la solida vicinanza di Banca Centro Toscana-Umbria e R&C-Studio (Consulenze Finanziarie di Perugia, Roma, Milano) alla premiazione di venerdì 22, che già si preannuncia come la grande festa del giornalismo e del tennis umbri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo di tennis dei giornalisti: Cascianelli super star, batte Contessa. Doppi in corso Notizie correlate Tennis, al torneo di Doha Sinner batte Popyrin e vola ai quartiJannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con... Scacchi: Giri batte Caruana e si lancia a caccia di Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, davanti Zhu Jiner e VaishaliIl Torneo dei Candidati 2026 inizia a prendere delle pieghe sostanzialmente impreviste con il nono dei quattordici turni in scena a Pegeia, Cipro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Sinner dominatore assoluto dei 1000! Lezione di tennis a Zverev: 6-1 6-2 in 58'; Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Madrid. Torneo di tennis dei giornalisti: Cascianelli super star, batte Contessa. Doppi in corsoPerugia, 4 maggio 2026 – Grazie ad un binomio che da ben 41 anni lega la categoria dei giornalisti al mondo del tennis, ancora una volta il Torneo organizzato da Ussi Umbria, ormai alle battute finali ... lanazione.it Jannik Sinner è in finale anche al torneo Masters 1000 di MadridHa battuto in semifinale Arthur Fils e ora potrebbe diventare il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 di fila ... ilpost.it Mercoledì partirà la parte bassa del tabellone nel torneo maschile a Roma, mentre Giovedì la parte alta: Jannik Sinner quindi farà il suo esordio contro uno tra Ofner e Michelsen Sabato 9 Maggio! x.com Il 4 Maggio 2025. Jannik Sinner terminava la sua ingiusta e becera squalifica. 4 Maggio 2026. Jannik Sinner ha appena vinto il torneo di Madrid da Numero Uno del Mondo siglando il record di 5 tornei Master 1000 vinti consecutivamente. Nessuno può fermar - facebook.com facebook