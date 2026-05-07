Durante una scena nel monolocale del Grande Fratello Vip, Lucia ha fatto una proposta a Renato, che si è conclusa con un bacio tra i due. La dinamica tra i concorrenti ha attirato l’attenzione del pubblico, con momenti di tensione e confidenza che si sono susseguiti nel corso della puntata. Gli autori hanno scelto di puntare su questa coppia, creando un’atmosfera tra provocazioni e sentimenti visibili.

Gli autori del Grande Fratello Vip puntano tutto sulla coppia Renato-Lucia: tra provocazioni, gelosie e un clima da Uomini e Donne arriva il bacio sul divanetto del monolocale. Il tanto atteso bacio - soprattutto dagli autori - tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo è finalmente arrivato nella Casa del Grande Fratello VIP. Dopo settimane di tensioni, flirt e triangoli sentimentali, i due concorrenti si sono lasciati andare durante una cena romantica organizzata dagli autori nel monolocale. Grande Fratello Vip, Renato e Lucia protagonisti come a Uomini e Donne Negli ultimi giorni il reality sembra essersi trasformato in una sorta di spin-off di Uomini e Donne con un pizzico di Temptation Island, con Lucia nel ruolo della corteggiatrice e Renato in quello del tronista.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, Lucia tenta Renato e scatta il bacio

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