Grande Fratello Vip scatta il bacio tra Lucia e Renato | la reazione di Rosario Guglielmi

Da bollicinevip.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati al Grande Fratello Vip, come ha reagito Rosario Guglielmi. In molti si chiedevano quando sarebbe nato il primo flirt al  Grande Fratello Vip  e nella notte è scattato il primo bacio di questa edizione, a farsi travolgere da un momento di passione sono stati  Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Storia Ig di Rosario Guglielmi (Screen Ig stories @rosarioguglielmi) Sul web in molti si sono detti davvero sorpresi da questo avvicinamento perché fino ad ora i due gieffini non avevano mai mostrato alcun interesse. Lei nei giorni scorsi era apparsa interessata a Nicolò Brigante, lui a Ibiza Altea, ma nessuno dei due è stato ricambiato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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