Grande Fratello Vip scatta il bacio tra Lucia e Renato | la reazione di Rosario Guglielmi

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati al Grande Fratello Vip, come ha reagito Rosario Guglielmi. In molti si chiedevano quando sarebbe nato il primo flirt al Grande Fratello Vip e nella notte è scattato il primo bacio di questa edizione, a farsi travolgere da un momento di passione sono stati Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Storia Ig di Rosario Guglielmi (Screen Ig stories @rosarioguglielmi) Sul web in molti si sono detti davvero sorpresi da questo avvicinamento perché fino ad ora i due gieffini non avevano mai mostrato alcun interesse. Lei nei giorni scorsi era apparsa interessata a Nicolò Brigante, lui a Ibiza Altea, ma nessuno dei due è stato ricambiato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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La reazione di Rosario Guglielmi al bacio tra la ex Lucia Ilardo e Renato al GF Vip, il commento sui socialAl Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, a pochi giorni dall'inizio del reality.

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Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com