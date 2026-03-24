Le luci della Casa più spiata d’Italia non si spengono mai, e con il calare del sole le dinamiche tra gli inquilini del Grande Fratello Vip si fanno decisamente più roventi. Dopo giorni di sguardi fugaci e una grande (pare) complicità, la notte tra il 23 e il 24 marzo ha segnato un punto di svolta fondamentale per questa edizione: è ufficialmente scattato il primo bacio tra due dei concorrenti più chiacchierati, Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Una sequenza di immagini che ha immediatamente infiammato i social, battezzando così la prima potenziale coppia di questa stagione. Una serata di complicità sotto le coperte. Il clima tra i due era apparso incandescente già durante l’intera serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio: notte di passione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

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