Grande Fratello Vip cachet record per Alessandra Mussolini | quanto avrebbe guadagnato la finalista

Alessandra Mussolini è diventata la seconda finalista del Grande Fratello Vip, attirando l’attenzione anche sui suoi guadagni legati alla partecipazione. Secondo alcune voci, l’ex politica avrebbe percepito un cachet molto elevato, definito da alcuni record per il reality. La notizia ha suscitato discussioni tra gli spettatori, anche per le cifre che si dice abbia ricevuto durante il suo percorso nel programma.

Alessandra Mussolini è ufficialmente la seconda finalista del Grande Fratello Vip. La concorrente ha conquistato l’accesso alla finale del 19 maggio dopo aver superato al televoto Adriana Volpe, ma nelle ultime ore l’attenzione del pubblico si è spostata soprattutto sul presunto cachet percepito durante il reality. Secondo quanto riportato dal giornalista Davide Maggio sul portale DavideMaggio.it, il compenso totale della Mussolini sarebbe pari a circa 550 mila euro. Una cifra che, se confermata, la renderebbe una delle concorrenti più pagate nella storia del programma Mediaset. Stando alle indiscrezioni, l’accordo iniziale prevedeva un cachet da 350 mila euro per le prime sei settimane di permanenza nella casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, cachet record per Alessandra Mussolini: quanto avrebbe guadagnato la finalista Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip, svelato il cachet record di Alessandra Mussolini: ecco quanto ha incassato (il web è indignato) Leggi anche: Grande fratello vip, cachet record per Alessandra Mussolini: “Ha retto l’edizione” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: Cachet da oltre mezzo milione di euro; Il compenso di Alessandra Mussolini per il Grande Fratello Vip? 550 mila euro: l'indiscrezione sulla concorrente (che è la seconda finalista del reality); Grande Fratello Vip, svelato il cachet di Alessandra Mussolini: cifre da capogiro; GF Vip 8: Alessandra Mussolini in finale con il 43% al televoto (e cachet record). Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: Cachet da oltre mezzo milione di euroAlessandra Mussolini avrebbe ricevuto una cifra stellare per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni parlano di una somma pari a oltre mezzo milione di euro. fanpage.it Grande Fratello Vip, svelato il cachet di Alessandra Mussolini: cifre da capogiroTra i protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è senza dubbio ritagliata un ruolo centrale. Tra scontri accesi, momenti di fragilità e dinamiche ... comingsoon.it "Forse ci siamo conosciuti troppo giovani. Nonostante sia finito male, se potessi tornare indietro la sposerei altre mille volte. Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto. Sono stato felice per tanti anni" Raimondo Todaro ripercorre al Grande Fratello Vip la linea della su - facebook.com facebook Marco Berry finisce sotto accusa per i modi troppo duri #GrandeFratelloVip #GFVip2026 x.com