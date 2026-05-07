Alessandra Mussolini è diventata la seconda finalista del Grande Fratello Vip, assicurandosi un posto nella finale che si terrà il 19 maggio. La concorrente ha superato al televoto Adriana Volpe in uno spareggio decisivo, attirando l’attenzione di milioni di telespettatori. Recentemente, è stato diffuso il suo cachet, considerato uno dei più alti mai pagati nel reality show, generando reazioni contrastanti online.

Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip. La concorrente ha conquistato un posto nella finale prevista per il 19 maggio, battendo al televoto finale Adriana Volpe in uno spareggio che ha tenuto incollati milioni di spettatori. Ma dietro la sua performance televisiva si nasconde un compenso da capogiro che sta facendo discutere il mondo dello spettacolo italiano. Secondo quanto rivelato dal giornalista Davide Maggio sul suo portale DavideMaggio.it, il cachet complessivo percepito dalla nipote del Duce ammonterebbe a circa 550 mila euro. Una cifra che, se confermata, renderebbe Alessandra Mussolini una delle concorrenti più pagate nella storia del reality targato Mediaset.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Grande Fratello Vip, svelato il cachet record di Alessandra Mussolini: ecco quanto ha incassato (il web è indignato)

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