Il Grande Fratello VIP si avvicina alla conclusione, con la finale prevista per il 19 maggio. Questa edizione segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, dopo quasi dieci anni. Tra i partecipanti, ha attirato l’attenzione il cachet record di Alessandra Mussolini, che ha partecipato all’intera stagione e ha resistito fino alla fine. La trasmissione ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico durante tutta la durata.

Il Grande fratello vip si appresta a chiudere i battenti. Il 19 maggio andrà in onda la finale di questa edizione del reality show, che ha visto il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo quasi dieci anni. Tra le grandi protagoniste di questa edizione vi è Alessandra Mussolini, che ha dato vita a pesanti liti con altri inquilini all'interno della casa come Antonella Elia e Marco Berry. In queste ore, Davide Maggio ha svelato il cachet record che l'ex deputata prenderebbe per partecipare al Grande fratello Vip. Nel trafiletto presente sul portale si legge: "Una cosa l’hanno capita. Per avere concorrenti validi devi aprire il portafoglio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, cachet record per Alessandra Mussolini: “Ha retto l’edizione”

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com