Scherma Galassi e Di Veroli fuori dalla top 16 al Grand Prix di Budapest

Nella giornata di oggi a Budapest si è disputato il Grand Prix di scherma nella specialità spada. Tra gli atleti in gara, due sono usciti prima di raggiungere le prime sedici posizioni. La manifestazione si è conclusa con risultati che non hanno visto nessun rappresentante italiano tra i primi. La competizione prosegue con altre prove nei prossimi giorni.

Va in archivio una giornata non particolarmente entusiasmante per gli schermidori impegnati nella pedana di Budapest, città che sta ospitando questa domenica il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Nella gara maschile infatti nessun nostro portacolori è riuscito ad arrivare in fondo al tabellone, fermandosi alla soglia della top 16. I migliori atleti del lotto sono stati Matteo Galassi e Davide Di Veroli, i quali hanno chiuso rispettivamente al diciottesimo ed al diciannovesimo posto dopo essere stati eliminati rispettivamente dal padrone di casa David Nagy per 15-12 e dall’elvetico Hadrien Favre, sempre con il punteggio finale di 15-12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Galassi e Di Veroli fuori dalla top 16 al Grand Prix di Budapest Notizie correlate Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di BudapestTermina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di... Scherma: tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di BudapestSaranno complessivamente tre gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale sulla pedana di Budapest, città dell’Ungeria teatro questo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grand Prix di spada – Tre azzurri qualificati al tabellone principale maschile di Budapest. Domani gli assalti che valgono le medaglie sia per le donne che per gli uomini; Scherma: tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di Budapest; Coppa del Mondo, tutte le armi protagoniste nel ricco weekend internazionale: pronti 80 azzurri; Grand Prix Spada Budapest 2026: Fabrizio Cuomo si qualifica, domani le finali. Scherma, Galassi e Di Veroli fuori dalla top 16 al Grand Prix di BudapestVa in archivio una giornata non particolarmente entusiasmante per gli schermidori impegnati nella pedana di Budapest, città che sta ospitando questa domenica il Grand Prix 2025-2026 di scherma, ... oasport.it Scherma: tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di BudapestSaranno complessivamente tre gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale sulla pedana di Budapest, città dell'Ungeria teatro questo fine ... oasport.it Federazione Italiana Scherma added photos to the album: GRAND PRIX DI SPADA | BUDAPEST | DAY 3 facebook