Grana Padano a Tuttofood | il nuovo concept tra gusto e benessere

Durante l'edizione di Tuttofood, è stato presentato il nuovo concept dedicato al Grana Padano, che combina aspetti di gusto e benessere. Un percorso interattivo ha coinvolto i visitatori, portandoli alla scoperta di un approccio olistico al cibo e al movimento. L'installazione ha guidato il pubblico attraverso un itinerario che unisce esperienze sensoriali e pratiche, offrendo una visione innovativa del formaggio.

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? Punti chiave Come può un formaggio trasformarsi in un percorso di benessere olistico?. Chi guiderà i visitatori attraverso l'itinerario interattivo tra cibo e movimento?. Cosa proporrà lo chef Danilo Angè utilizzando la versione Riserva?. Perché il Consorzio ha scelto la musica e l'arte per comunicare?.? In Breve Chef Danilo Angè curerà showcooking con Grana Padano Riserva presso Fiera Milano Rho.. Mirella Parmeggiani coordina la strategia marketing per il nuovo volto contemporaneo della DOP.. RTL 102.5 trasmetterà dirette dal programma Viva l'Italia durante i quattro giorni fiera.. Il percorso interattivo The Love Trainer integrerà alimentazione, musica e attività fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grana Padano a Tuttofood: il nuovo concept tra gusto e benessere Notizie correlate Tuttofood 2026: Grana Padano fa battere love, il gusto italiano del benessere quotidianoIn occasione di TUTTOFOOD, la fiera B2B di riferimento per il sistema agroalimentare internazionale, in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14... Riflessi Bardolino: il nuovo ristorante di AQUALUX Hotel tra gusto e benessereRiflessi Bardolino è la novità con cui l’AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme, sulla sponda veronese del Lago di Garda,… Riflessi Bardolino è la novità... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tuttofood: le novità di Comellini - EFA News; Mozzarella di Bufala Dop e Pasta di Gragnano Igp, insieme a Tuttofood per raccontare la cucina italiana patrimonio Unesco. Tuttofood 2026: Grana Padano fa battere love, il gusto italiano del benessere quotidianoBerni: Con LOVE raccontiamo un’Italia autentica, capace di nutrire, emozionare e creare legami attraverso un simbolo di qualità che vive ogni giorno nelle abitudini delle persone ... msn.com A Tuttofood 'joint venture' di Grana Padano e vini lombardiLa Lombardia porterà a TuttoFood un esempio vincente di racconto enogastronomico capace di unire tradizione, qualità e promozione. Parola dell'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi ... ansa.it Energia positiva e voglia di sorridere insieme a chi ami. Con le proteine e il calcio di Grana Padano, vivi ogni giorno con gusto! #emozioneitaliana #GranaPadanoLove - facebook.com facebook