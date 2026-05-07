Graduatorie ATA 24 mesi punteggio laurea solo per alcuni profili | come indicarla nella domanda

Entro le ore 23:59 del 19 maggio, è possibile inviare le domande per l'inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per le supplenze annuali e le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Tra i requisiti, alcuni profili richiedono di indicare il punteggio conseguito con la laurea, anche se questa condizione non riguarda tutti i posti disponibili.

Scadono alle 23:59 del 19 maggio i termini per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi provinciali permanenti utilizzati per le supplenze annuali e le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Graduatorie ATA 24 mesi: servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio. Come inserirlo nella domandaSono aperte da oggi le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 202627, con scadenza fissata alle ore 14 del 19 maggio.

Graduatorie 24 mesi ATA: CIAD richiesta solo ai nuovi inserimenti. Requisito per tutti i profili tranne il collaboratore scolasticoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza della nota che disciplinerà l’indizione dei bandi per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi, chiarimenti operativi per non sbagliare. Il Punto di Bartolo Cozzolino; Personale ATA (24mesi): aperte da oggi e fino al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; Graduatorie ATA 24 mesi - Avviso modalità di dichiarazione servizio civile. - TRASMISSIONE NOTA PROT. AOODGPER 11492 DEL 30.04.2026.

Aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi: con AICA ottieni la CIAD e non rischi l’esclusionePartito l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi: domande fino al 19 maggio. Tra requisiti e novità, emerge il ruolo decisivo della CIAD, ormai indispensabile per i nuovi inserimenti e sempre più ... orizzontescuola.it

Domanda Graduatorie ATA 24 mesi, è necessario reinserire tutti i servizi oppure solo quelli nuovi? RISPOSTE AI QUESITIIl 4 maggio nuova puntata speciale su Orizzonte Scuola tv dedicata all’aggiornamento ATA 24 mesi 2026. Ospite Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto di normativa scolastica. La finestra per la p ... orizzontescuola.it

Apicoltura in Sicilia, pubblicate le graduatorie definitive: fondi per migliorare la produzione - facebook.com facebook