Graduatorie 24 mesi ATA | CIAD richiesta solo ai nuovi inserimenti Requisito per tutti i profili tranne il collaboratore scolastico

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle organizzazioni sindacali una bozza di nota che stabilisce le modalità di apertura dei bandi per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 20262027. La richiesta di inserimento nel CIAD sarà valida esclusivamente per i nuovi candidati, mentre per gli altri profili, tranne il collaboratore scolastico, sarà un requisito necessario.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza della nota che disciplinerà l’indizione dei bandi per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi relative all’anno scolastico 20262027. L’informativa, secondo quanto riferito dalle sigle presenti al confronto, definisce una prima scansione temporale delle procedure, ancora in attesa di conferma ufficiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it “Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: la valutazione del servizio misto assistente e collaboratore scolastico nelle graduatorie 24 mesi Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Temi più discussi: ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprile; Graduatorie dei 24 mesi personale ATA, presentata ai sindacati la circolare per l'aggiornamento. Apertura delle funzioni a fine aprile; LEVA MILITARE: VALUTAZIONE SERVIZIO GRADUATORIE ATA 24 MESI. Mondo ATA. Al via l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi: le ultime novità + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi: bandi entro il 21 aprile, domande (probabilmente) dal 28 aprileIl Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per il 2026/2027. I bandi dovranno essere pubblicati entro il 21 aprile; domande on ... orizzontescuola.it , Si avvicina l’apertura della finestra per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande sono attese e, secondo le prime indicazioni, dovrebbero restare apert - facebook.com facebook #Terni, #mobilità #case #popolari: ok a #graduatorie per #sovraffollamento e #disabilità. Sette esclusi x.com