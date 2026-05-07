Graduatorie ATA 24 mesi | ecco come inserire nella domanda i contratti di completamento svolti contemporaneamente RISPOSTE AI QUESITI

Il prossimo 19 maggio è l’ultimo giorno disponibile per inviare o aggiornare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Tra le novità, ci sono istruzioni specifiche su come indicare nella domanda i contratti di completamento svolti contemporaneamente. Sono state pubblicate risposte ufficiali ai quesiti più frequenti riguardo questa procedura.

Il 19 maggio scadono i termini per la presentazione di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi 202627. Le graduatorie sono aperte a chi ha svolto almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio nella scuola statale in qualità di ATA. Per rispondere ai dubbi dei lettori nuova puntata speciale di Orizzonte Scuola tv con Cristina Dal Pino di Anief. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Domanda Graduatorie ATA 24 mesi, è necessario reinserire tutti i servizi oppure solo quelli nuovi? RISPOSTE AI QUESITIIl 4 maggio nuova puntata speciale su Orizzonte Scuola tv dedicata all’aggiornamento ATA 24 mesi 2026. Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITISono partite il 28 aprile le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi, chiarimenti operativi per non sbagliare. Il Punto di Bartolo Cozzolino; Personale ATA (24mesi): aperte da oggi e fino al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; Graduatorie ATA 24 mesi - Avviso modalità di dichiarazione servizio civile. - TRASMISSIONE NOTA PROT. AOODGPER 11492 DEL 30.04.2026. Graduatorie ATA 24 mesi: ecco come inserire nella domanda i contratti di completamento svolti contemporaneamente. RISPOSTE AI QUESITIIl 19 maggio scadono i termini per la presentazione di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026/27. orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi, punteggio laurea solo per alcuni profili: come indicarla nella domandaScadono alle 23:59 del 19 maggio i termini per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi provinciali permanenti utilizzati per le supplen ... orizzontescuola.it Apicoltura in Sicilia, pubblicate le graduatorie definitive: fondi per migliorare la produzione - facebook.com facebook