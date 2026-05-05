Domanda Graduatorie ATA 24 mesi è necessario reinserire tutti i servizi oppure solo quelli nuovi? RISPOSTE AI QUESITI

Da orizzontescuola.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 maggio sarà trasmessa una puntata speciale di Orizzonte Scuola TV dedicata all'aggiornamento delle graduatorie ATA con un focus sui servizi validi per i 24 mesi nel 2026. Sono state sollevate domande riguardo alla necessità di reinserire tutti i servizi già presenti o solo quelli nuovi. La trasmissione fornirà chiarimenti su questa questione, offrendo un approfondimento sulle modalità di aggiornamento delle graduatorie.

Il 4 maggio nuova puntata speciale su Orizzonte Scuola tv dedicata all’aggiornamento ATA 24 mesi 2026. Ospite Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto di normativa scolastica. La finestra per la presentazione delle domande è compresa tra il 28 aprile e il 19 maggio (ore 23:59). In questa fase gli aspiranti possono presentare istanza di inserimento o aggiornamento. Quali sono i requisiti di accesso e le principali novità introdotte quest’anno? Tra i requisiti di accesso viene confermato l’obbligo della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) per tutti i nuovi inserimenti, ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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