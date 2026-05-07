Gp di Francia di MotoGp Marquez e Bezzecchi si sfidano a Les Mans | il programma del week end

Il Gran Premio di Le Mans si svolgerà dal 8 al 10 maggio, segnando il ritorno della MotoGp dopo una pausa. La gara si terrà sul circuito francese, con i piloti principali pronti a sfidarsi per la vittoria. Tra gli atleti in pista, ci sono il campione in carica e un giovane talento italiano, entrambi impegnati in una lotta che si preannuncia interessante. Il weekend vedrà prove libere, qualifiche e la gara domenicale.

Le Mans, 7 maggio 2026 – Torna la MotoGp. Da domani, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. Il quinto atto del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola a Jerez: si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna, con Marco Bezzecchi ancora leader della classifica piloti. Ecco gli orari e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend in tv e streaming. Gp Le Mans, programma e orari – Ecco il programma di tutti gli appuntamenti del Gp di Le Mans:. Venerdì 8 maggio Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche Sabato 9 maggio Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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