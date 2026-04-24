MotoGp Gp Spagna | Alex Marquez si prende il venerdì seguono Di Giannantonio e Bezzecchi

Nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp, la sessione di prequalifica si è conclusa con il miglior tempo di Alex Marquez. Al secondo posto si è piazzato Antonio Di Giannantonio, mentre al terzo si è classificato Luca Bezzecchi. La giornata si è svolta sul circuito di Jerez de la Frontera, dove i piloti hanno affrontato le prime prove ufficiali in vista delle qualifiche.

Si chiude nel segno di Alex Marquez la sessione di prequalifica sul circuito di Jerez de la Frontera del Gran Premio di Spagna, quarto round del mondiale MotoGp. Il pilota del team Gresini Racing ha strappato il miglior riferimento cronometrico, fermando l’orologio su un solido 1'35.704.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi precede MarquezFabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP 2026 che va in scena sul circuito... Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2026: Di Giannantonio si prende la pole! Bene Bezzecchi, Bagnaia davanti a Marquez!Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La conferenza stampa pre GP di Spagna: Martin, Acosta e Alex Marquez; MotoGP | GP Spagna, Alex Marquez: Siamo un passo indietro, non riuscirò ad andare a podio; Alex Marquez come Bagnaia: 'Fatico in frenata con questa moto'; Alex Marquez: Non ho il potenziale per ripetere il 2025. Aprilia avanti, ma ci basta poco per rispondere. MotoGP, Alex Marquez svetta nelle pre-qualifiche a Jerez: i 10 che vanno direttamente in Q2 nel GP SpagnaAlex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l'accesso diretto in Q2 insieme a Di Giannantonio ... fanpage.it MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi precede MarquezFabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP 2026 che va in scena sul circuito di ... oasport.it Alex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l’accesso diretto in Q2 insieme a Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. Fuori Acosta, Morbidelli, Honda e Yamaha. facebook Gresini, Alex Marquez a Jerez: "Non il miglior inizio di stagione, fatico a frenare la moto" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #AlexMarquez x.com