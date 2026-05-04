L’America si sta muovendo per riprendere i rapporti con il Vaticano e il governo italiano, con particolare attenzione a un senatore repubblicano. La presidente del Consiglio ha risposto in modo conciso a una domanda sulla possibilità di un riavvicinamento, lasciando intendere una risposta positiva. La visita di alcuni rappresentanti statunitensi a Roma si inserisce in un quadro di incontri e dialoghi tra le parti coinvolte.

« Penso di sì ». La risposta di Giorgia Meloni, lasciando Erevan – la capitale dell’Armenia dove si è svolta la riunione della Comunità politica europea – è breve ma calibrata. I cronisti le hanno chiesto se incontrerà il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che sarà a Roma dal 6 all’8 maggio, per una visita in Vaticano. Nella diplomazia, le parole contano per ciò che dicono e per ciò che lasciano intendere. L’incontro con Rubio non è ancora ufficiale. Ma il segnale è già chiaro: dopo settimane di attriti, è Washington a muoversi. La sostanza è politica prima che protocollare. Tra crisi nello Stretto di Hormuz, frizioni con il Vaticano e tensioni con gli alleati europei, l’amministrazione trumpiana ha bisogno di riaprire un canale credibile in Europa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’America bussa alle porte di Roma: perché la Casa Bianca punta su Rubio per riaprire il dialogo con Vaticano e governo

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