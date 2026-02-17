Torna la Notte Rossa Barbera | 20 piole 20 cantine e 20 artisti per il fuori salone più amato di Torino

Il prossimo venerdì 20 febbraio 2026, a Torino si svolge la Notte Rossa Barbera, un evento che coinvolge venti osterie, altrettante cantine e altrettanti artisti. La manifestazione trasforma la città in un grande spettacolo all’aperto, dove si degustano vini e si ascoltano musica dal vivo. Quest’anno, numerosi locali preparano serate speciali con menu dedicati e performance artistiche, attirando appassionati e curiosi.

Il rosso è il colore della passione, ma a Torino, il prossimo venerdì 20 febbraio 2026, sarà soprattutto il colore del vino e della convivialità. Torna infatti la Notte Rossa Barbera, la sagra diffusa che celebra la "piola" — pilastro della ristorazione sabauda — trasformando la città in un palcoscenico di sapori autentici e note emergenti. L'evento, curato dall'Associazione F.E.A., si conferma una delle punte di diamante del palinsesto OFF del Salone del Vino di Torino 2026, anticipando il grande weekend di esposizione con una maratona enogastronomica e musicale che punta dritto al cuore della tradizione contadina piemontese. Manca sempre meno alla nuova edizione di Notte Rossa Barbera, la sagra del buon vino, ottimo cibo e tanta musica nuova! Una rassegna che si inserisce all'interno di ASPETTANDO SALONE, il programma di appuntamenti di avvicinamento alla nuova edizione.