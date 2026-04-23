Gorla Maggiore | Zappamiglio sfida il quorum per salvare il futuro

A Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio ha deciso di candidarsi nuovamente come sindaco alle prossime elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio. La sua sfida principale riguarda il raggiungimento del quorum elettorale, obiettivo considerato fondamentale per portare avanti il suo progetto amministrativo. La campagna elettorale si concentra sulla mobilitazione dei cittadini e sulla partecipazione alle urne.

? Cosa sapere Pietro Zappamiglio si ricandida sindaco a Gorla Maggiore per le elezioni del 24-25 maggio.. Il mancato raggiungimento del quorum rischia di portare il comune al commissariamento esterno.. Pietro Zappamiglio si presenta ai cittadini di Gorla Maggiore con una sfida che va oltre la semplice competizione elettorale, puntando a superare il rischio del quorum nelle urne il 24 e il 25 maggio prossimi. Il sindaco uscente, giunto al termine di un decennio di gestione amministrativa, ha deciso di candidarsi per un terzo mandato consecutivo, trovandosi in una posizione di isolamento poiché la sua lista rappresenta l’unica opzione presentata per le prossime elezioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorla Maggiore: Zappamiglio sfida il quorum per salvare il futuro Notizie correlate Leggi anche: Fiumi da mettere in sicurezza. Per salvare il futuro e il mondo Lube, dopo il ko il futuro è adesso. Decalogo per salvare una stagione noLa Supercoppa 2025, anche se giocata nel 2026, è stata alzata ieri dai ’nemici’ di Perugia, vittoriosi 3-1 su Verona eguagliando il primato di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Caruso: Un milione per il nuovo spazio espositivo dedicato a Gio Ponti; Zappamiglio annuncia ufficialmente la sua candidatura: Lo faccio con lo stesso entusiasmo della prima volta. Zappamiglio unico candidato sindaco a Gorla Maggiore, la sua battaglia contro il quorumPietro Zappamiglio si propone a Gorla Maggiore per il terzo mandato da sindaco. La sua lista è l’unica a presentarsi: la battaglia sarà per superare il quorum e validare il voto ... varesenews.it A Gorla Maggiore l’ultimo Consiglio comunale del secondo mandato di Zappamiglio, ce ne sarà un terzo?Mercoledì 8 aprile si terrà l'ultimo Consiglio comunale del secondo mandato di Pietro Zappamiglio: il 24 e 25 maggio Gorla Maggiore andrà al voto. Il sindaco uscente sogna il terzo mandato, ma contro ... varesenews.it Pietro Zappamiglio si propone a Gorla Maggiore per il terzo mandato da sindaco. La sua lista è l’unica a presentarsi: la battaglia sarà per superare il quorum e validare il voto LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/zappamiglio-unico-candidato-sindac - facebook.com facebook