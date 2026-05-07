Google ha introdotto un modo per visualizzare più notizie locali nelle ricerche online. La funzione permette di attivare le fonti preferite attraverso due metodi diversi, offrendo così maggiore personalizzazione dei risultati. Questa novità si rivolge a chi desidera ricevere aggiornamenti più mirati e vicini alla propria zona, facilitando l’accesso a contenuti di interesse locale durante le ricerche sul motore di ricerca.

? Cosa scoprirai Come si attivano le nuove fonti preferite su Google?. Quali sono i due metodi per personalizzare i risultati?. Perché questo aggiornamento cambia il rapporto con la cronaca locale?. Come evitare che le notizie di Brescia spariscano dai risultati?.? In Breve Due metodi rapidi permettono di selezionare la testata bresciana nelle preferenze di ricerca.. L'impostazione riduce l'impatto degli algoritmi automatici sulla cronaca di Brescia e provincia.. Newsletter, Whatsapp e Telegram offrono aggiornamenti diretti oltre alla nuova funzione Google.. La personalizzazione permette ai cittadini di dare priorità ai fatti del territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google: ecco come vedere più notizie locali nelle tue ricerche

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