Recentemente, è stato annunciato che Google Gemini permette di importare le conversazioni da altre intelligenze artificiali. Questa funzione consente di trasferire le chat precedenti, facilitando la continuità delle interazioni. Il settore dell’intelligenza artificiale conversazionale si aggiorna costantemente, introducendo regolarmente nuove funzionalità e miglioramenti ai modelli linguistici.

Il panorama dell’intelligenza artificiale conversazionale è in continua evoluzione. Ogni mese emergono nuove funzionalità, modelli linguistici più potenti e chatbot sempre più sofisticati. In questo ecosistema dinamico, Google ha deciso di giocare una carta strategica: permettere agli utenti di migrare verso Gemini senza il timore di abbandonare mesi o anni di conversazioni accumulate su altre piattaforme. La notizia arriva direttamente da Android Authority, che ha individuato questa funzionalità nella versione 17.11.54.sa.arm64 dell’app Google. Non si tratta di una semplice importazione di testo, ma di un vero e proprio trasferimento della memoria conversazionale, quel patrimonio di interazioni che rende un chatbot davvero utile e personalizzato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google Gemini ora importa le tue chat da altre intelligenze artificiali: ecco come funziona

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