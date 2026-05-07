Google Chrome sta installando di nascosto modelli di IA sui nostri computer e impedirglielo è molto difficile

Un ricercatore di sicurezza ha scoperto che il browser Google Chrome scarica automaticamente un modello di intelligenza artificiale da 4 gigabyte sui computer compatibili, senza chiedere il consenso o informare gli utenti. La procedura si svolge in modo nascosto, rendendo difficile impedire il download di questo file. La scoperta riguarda le modalità di aggiornamento e installazione del software, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza nei processi di aggiornamento di Chrome.

Un ricercatore di sicurezza informatica ha scoperto che Google Chrome sta scaricando un modello di intelligenza artificiale da 4 GB sui computer compatibili senza chiedere il permesso né informare gli utenti del download.🔗 Leggi su Fanpage.it

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