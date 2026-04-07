IA e salute mentale Google interviene sui limiti di Gemini

Google ha annunciato un aggiornamento di Gemini, il suo sistema di intelligenza artificiale, per migliorare il reindirizzamento degli utenti verso risorse di supporto per la salute mentale. La modifica mira a rendere più efficiente l’assistenza online, indirizzando le persone verso servizi e informazioni pertinenti. L’intervento riguarda l’aspetto strutturale di Gemini e si concentra sull’ottimizzazione dei percorsi di supporto disponibili.

(Adnkronos) – Google ha annunciato un aggiornamento strutturale di Gemini volto a ottimizzare il reindirizzamento degli utenti verso risorse di supporto per la salute mentale. La modifica giunge in un momento di forte pressione legale per il colosso tecnologico, attualmente citato in giudizio per una presunta istigazione al suicidio operata dalla propria intelligenza artificiale. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Apple sceglie Google Gemini per potenziare l’IA e SiriL’assistente di Cupertino userà l’intelligenza artificiale di Big G a partire dal nuovo aggiornamento iOS 26. Google Maps si aggiorna con l’IA di Gemini e la navigazione 3D(Adnkronos) – Google prosegue l'integrazione capillare di Gemini all'interno dei suoi servizi di punta, annunciando il debutto di "Ask Maps". Temi più discussi: Da OpenClaw a Google cresce l'IA agentica: cosa è e quali sono i rischi; I giovani, i social, le dipendenze: È un problema di salute pubblica; Usa: Meta e Google condannate a pagare risarcimenti milionari per le loro responsabilità sulla dipendenza dei minori dai social; Quanto vale un’infanzia perduta? la ventenne Kaley G.M ha portato Meta in tribunale per scoprirlo. IA e salute mentaleSe provate a cercare «ChatGPT psychologist» su Google, i primi quattro risultati che compaiono sono, rispettivamente: «The Psychologist (non med). La prima intelligenza artificiale propone ... lescienze.it Intelligenza artificiale. Salute mentale e IA generativa: tre priorità dell’Oms per ridurre i rischi e tutelare gli utentiL’uso crescente dell’IA come supporto emotivo senza adeguate evidenze preoccupa gli esperti. Da un workshop internazionale promosso dall’OMS emergono tre raccomandazioni per governance, valutazione ... quotidianosanita.it Google Pixel: le patch di marzo portano anche dei bootloop su alcuni modelli x.com Per prenotazioni iscriversi al seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC9o4KgcfqwXFD0cR3tJgxcSV2XxRbwJUUqyxxvvkF55q85A/viewform Per informazioni scrivi a [email protected] - facebook.com facebook