Google chrome barra degli indirizzi ora è un assistente ia integrato

Google Chrome ha aggiornato la barra degli indirizzi, trasformandola in un assistente IA integrato. Questa novità permette agli utenti di allegare file, immagini e schede direttamente dalla barra di ricerca senza dover cambiare finestra. La funzione, chiamata AI Mode, mira a semplificare le attività quotidiane e velocizzare le operazioni online. Molti utenti già sperimentano questa nuova modalità, che si integra perfettamente nell’esperienza di navigazione quotidiana.

l'aggiornamento di chrome introduce una funzione avanzata che trasforma la barra degli indirizzi in una finestra prompt di IA (AI Mode), consentendo di allegare file, immagini e schede senza lasciare il browser. l'implementazione, disponibile con chrome 145, riproduce le stesse funzionalità presenti sul sito dedicato a AI Mode e integra direttamente l'interazione con i modelli di IA di google. questa novità migliora la produttività offrendo accesso rapido a strumenti intelligenti, mantenendo al contempo le ricerche tradizionali. ai mode nella barra degli indirizzi di chrome. in passato, l'accesso a AI Mode richiedeva il clic sul pulsante dedicato, ora la barra degli indirizzi mostra un pulsante "+" posizionato sulla sinistra.