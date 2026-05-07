Il conflitto in corso nel Golfo sta portando a un aumento dei prezzi di energia e materie prime, creando tensioni sui mercati globali. Gli analisti avvertono che, con mesi di combattimenti ancora davanti, la possibilità di una recessione si fa concreta. Si prevede che la stagnazione economica possa protrarsi fino alla fine del 2026 se la guerra continuerà senza sosta. La situazione sta influenzando i prezzi e le economie di tutto il mondo.

"Con mesi di conflitto ci troveremo in stagnazione, con una prosecuzione fino alla fine del 2026 il rischio di recessione è estremamente concreto". Sono i rischi ai quali va incontro l’economia, se non cambieranno gli scenari internazionali, secondo il presidente di Confindustria delle Marche, Roberto Cardinali. Come influiscono caro benzina e caro energia sui costi di produzione delle imprese? "Il costo dell’energia è la prima criticità indicata dalle imprese, insieme ai trasporti e alle materie prime. Per le Marche, regione manifatturiera e fortemente esportatrice, ciò significa margini compressi e una minore capacità di programmare gli investimenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Golfo, il prezzo della guerra. Sos energia e materie prime : "Rischiamo una recessione"

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