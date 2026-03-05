Medio Oriente il prezzo della guerra | export a rischio e timori per il costo delle materie prime

In Lombardia, un terzo della produzione industriale destinata all'export va in Medio Oriente. La regione rappresenta un punto di riferimento importante per le vendite di diversi settori e il suo ruolo nel commercio con questa regione è significativo. Gli operatori del settore osservano con attenzione le dinamiche di mercato e le possibili ripercussioni sui costi delle materie prime.

Milano, 5 marzo 2026 – Un terzo della produzione industriale italiana destinata alle vendite in Medio Oriente arriva dalla Lombardia. Un mercato da 8,1 miliardi - l’1,67% del Pil - nei bilanci delle imprese attive nella regione. “Il conflitto in atto rappresenta una tragedia umana e sociale, ma costituisce anche una minaccia concreta per la stabilità economica globale e per il nostro tessuto produttivo di micro e piccole imprese” è l’allarme di Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Effetto domino L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e le reazioni che si sono innescate nell’area mediorientale rischiano di compromettere un asset che per la manifattura vale il 5,1% dell’export totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

