Gli effetti della guerra i timori di Cna | Più costi per energia e materie prime ricadute pesanti sulle piccole imprese

L’escalation del conflitto in Iran sta portando a un aumento dei prezzi delle materie prime, con conseguenze evidenti per le piccole imprese marchigiane. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha segnalato che i costi di energia e materiali sono in crescita, creando difficoltà operative per molte attività locali. La situazione si riflette direttamente sulla loro attività quotidiana e sui costi di produzione.

In testa alla classifica dei rialzi, a due settimane dall'inizio del conflitto, c'è l'energia elettrica (+60%), seguita da rame (+40%), ferro e alluminio (+20% ciascuno), gasolio (+15%) e benzina (+10%) ANCONA - L'escalation del conflitto in Iran sta facendo salire i prezzi delle materie prime con ricadute dirette sulle piccole imprese marchigiane. L'allarme arriva da Cna Marche, che ha monitorato un campione di aziende associate registrando rincari a catena in quasi tutti i settori produttivi. In testa alla classifica dei rialzi, a due settimane dall'inizio del conflitto, c'è l'energia elettrica (+60%), seguita da ram (+40%), ferro e alluminio (+20% ciascuno), gasolio (+15%) e benzina (+10%). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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