LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc svetta davanti a Norris Antonelli in evidenza

Charles Leclerc ha dominato il test di Sakhir 2026, che si svolge oggi, perché ha segnato il miglior tempo. La giornata vede anche Norris scendere in pista e portarsi in seconda posizione con un crono di 1’34”052, a soli 0,313 secondi dal leader. Antonelli si distingue tra i piloti emergenti, attirando l’attenzione con alcune ottime prestazioni sul circuito di Bahrain.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.31 Arriva Norris che si porta in seconda posizione col crono di 1'34?052 a 0?313 da Leclerc. Antonelli scalda in terza posizione a 0?512. Tempo ottenuto con gomme Proto per Lando. 09:30 Attenzione al giro di Norris, che si lancia per un giro veloce. 09.29 1'35?122 per Leclerc con gomme medie, con Charles che ha fatto un tentativo nel time-attack, rimanendo lontano dal proprio riferimento. 09.27 Charles Leclerc effettua un giro, rientra ai box e ne esce subito con gomme medie. Andrea Kimi Antonelli, invece, chiude un giro in 1:34.251 con le gomme medie e si ferma a 512 millesimi dal monegasco.