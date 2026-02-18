LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc comanda davanti a Norris Antonelli in evidenza sul passo gara
Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nel test di Sakhir, ieri, perché ha spinto al massimo la sua Ferrari. Con un passo gara solido, il pilota monegasco si mantiene davanti a Norris, che prova a rispondere. Intanto, Antonelli si distingue per i tempi veloci e la costanza sul tracciato. A pochi minuti dall’ultimo aggiornamento, Leclerc entra e esce dalla pit-lane, lasciando intendere le prossime mosse.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.53 Leclerc entra ed esce dalla pit-lane, vedremo ora cosa farà il monegasco della Ferrari. 09.51 Leclerc rientra ai box, prove per lui di time-attack. 09.49 1’35?242 per Leclerc in questa tornata, rimanendo piuttosto lontano dalla sua miglior prestazione. Non sappiamo il lavoro che stanno facendo ora in Ferrari, forse varie prove d’assetto per comprendere il limite della macchina. 09.47 Leclerc si lancia per un nuovo giro, ci sono 47°C sull’asfalto. 09.46 Alonso in pista con l’Aston Martin, in cerca di km e di soluzioni. Una macchina che sta facendo molta fatica, visto anche il distacco dello spagnolo: +2?797 da Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it
