GOL SERIE A | Vlahovic col tocco d’oro | Raccolta obiettivi | Giro 02 | Serie A 2025 26

Durante il secondo turno della Serie A 202526, sono stati segnati vari gol, tra cui un tocco decisivo di Vlahovic che ha contribuito alla sua squadra. Il canale ufficiale della lega ha pubblicato un video che raccoglie tutti i gol di questa fase del campionato, offrendo una panoramica completa delle reti realizzate finora. Questo aggiornamento si concentra sugli obiettivi del secondo turno, senza analisi o commenti.

Tutti i gol del secondo turno Serie A 202526 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le.Guarda questo video su Youtube Xavi afferma che Lionel Messi aveva accettato di tornare al Barcellona nel 2023, solo che Joan Laporta ha bloccato l'accordo

GOL SERIE A | De Ketelaere segna una doppietta | Raccolta obiettivi | Turno 3 | Serie A 2025/26Ogni gol del turno 03 Serie A 202526 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le.

GOL SERIE A | McTominay guida il Napoli alla vittoria | Raccolta obiettivi | Giro 33 | Serie A 2024/25Tutti i gol del turno 33 Serie A 202425 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a GOL SERIE A Vlahovic col tocco d'oro...

Temi più discussi: Spalletti: Se siamo superficiali si battono i denti. Vlahovic non convocato Serie A Enilive; Yildiz falso nove? Per la Juve 8 gol in 3 spezzoni. E ora che arriva Vlahovic...; Vlahovic, l'attesa è finita: numeri horror e critiche, ma c'è un motivo per cui resta il top Juve; Nonostante l'interesse di vari club, Vlahovic vuole restare alla Juve.

Padovano: Spalletti rispetto a Tudor è un'altra cosa. Vlahovic? Può fare 30 gol all'annoMichele Padovano ha giocato con la Juventus dal 1995 al 1997, ma è transitato anche da Pisa nel '90-'91 e ciò per lui rende speciale. tuttomercatoweb.com

Yildiz falso nove? Per la Juve 8 gol in 3 spezzoni. E ora che arriva Vlahovic...Contro Galatasaray, Roma e Pisa l'uscita di David e l'ingresso di Boga, con il turco a fare da riferimento offensivo, ha dato la svolta ai bianconeri. Ecco cosa ha in mente Spalletti ... msn.com