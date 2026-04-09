GOL SERIE A | McTominay lascia il segno! | Raccolta obiettivi | Giro 01 | Serie A 2025 26

Nella prima giornata della Serie A 202526, il centrocampista ha segnato un gol che ha attirato l'attenzione tra i tifosi. Sul canale ufficiale della competizione sono stati pubblicati tutti i momenti salienti e gli obiettivi di questa prima giornata. Il video raccoglie le azioni più significative, offrendo una panoramica completa delle reti segnalate nel primo turno del campionato.