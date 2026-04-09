GOL SERIE A | McTominay lascia il segno! | Raccolta obiettivi | Giro 01 | Serie A 2025 26
Nella prima giornata della Serie A 202526, il centrocampista ha segnato un gol che ha attirato l'attenzione tra i tifosi. Sul canale ufficiale della competizione sono stati pubblicati tutti i momenti salienti e gli obiettivi di questa prima giornata. Il video raccoglie le azioni più significative, offrendo una panoramica completa delle reti segnalate nel primo turno del campionato.
Tutti i gol del turno 01 Serie A 202526 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le. Guarda questo video su Youtube L'articolo GOL SERIE A McTominay lascia il segno! Raccolta obiettivi Giro 01 Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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NAPOLI Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. x.com